Nach der Explosion im Entsorgungszentrum : Currenta veröffentlicht Messergebnisse

Tank 3 war zum Explosionszeitpunkt zu 28 Prozent gefüllt. Laut Currenta entspricht das 14 Kubikmetern Füllmenge. Foto: Currenta

Leverkusen Der Chempark-Betreiber hat nach der Explosion bei eigenen Analyse zwar Schadstoffe gefunden, aber in „unbedenklichem“ Maß. Greenpeace hat erneut Proben genommen und analysiert weiter. Ergebnisse soll es zum Ende der Woche geben.

Die Nachwirkungen der Explosion in der Sonderabfallverbrennungsanlage halten auch drei Wochen nach dem Unglück, bei dem sieben Menschen ihr Leben verloren und 31 verletzt wurden, an. Neben der Trauer, den Aufräumarbeiten am Unglücksort in Bürrig und den behördlichen Ermittlungen stehen die möglicherweise freigesetzten und durch die enorme Rauchwolke beförderten Stoffe und die Frage um ihre Giftigkeit im Fokus.

Kritische Stimmen hatten dem Betreiber vorgeworfen, die Inhaltsstoffe der bei dem Unglück betroffenen Lagertanks zu spät an das Landesumweltamt (Lanuv) gegeben zu haben. Vergangene Woche hatte das Unternehmen die Inhaltsstoffe des Tanks 3, von dem die Explosion ausging, öffentlich gemacht, kündigte auch die Bekanntmachung der Ergebnisse der eigenen Luft- und Feststoffanalyse an. Currenta-Chef Frank Hyldmar: „Es ist unsere Aufgabe, den Unfall umfassend aufzuklären. Wir wissen, dass wir in der Verantwortung stehen“, schließt der Däne in einer Videobotschaft an, die Currenta auf einer neuen Internetseite zeigt. Diese will Interessierte über das Geschehene und die daraus folgenden Maßnahmen informieren (siehe Infokasten).

Der Unglücksort von oben – am 4. August, acht Tage danach. Foto: Currenta

Info Infoseite für Bürger ist ab sofort freigeschaltet Der Luftmesswagen.⇥Foto: UM Foto: Uwe Miserius Im Netz Unter www.currenta-info-buerrig.de können alle interessierten Bürger Einblick in die öffentlich zur Verfügung stehenden Daten rund um das Unglück nehmen. Es gibt die Bereiche: „Was passiert ist“, „Was wir tun“ und „Wie es weiter geht“. In Videobotschaften sind unter anderem Frank Hyldmar und Gans Gennen von der Geschäftsführung zu sehen.

Luftproben Für sie seien zwei Verfahren zum Einsatz gekommen, „um ein größeres Analysespektrum abzudecken. Insgesamt wurden die Proben auf 250 Stoffe analysiert“, sagt Currenta. Mit einem „Gaschromatographie-Screening“ seien Spuren weiterer Stoffe untersucht worden. Vier Proben wiesen Werte oberhalb der Bestimmungsgrenze auf. Bei zwei der vier Proben wurden „sehr niedrige Konzentrationen an Toluol festgestellt“ – ein Lösungsmittel, das etwa in Kraftstoffen, Farben und Lacken enthalten ist. Bei einer der Proben wurden zudem „geringfügige Konzentrationen für die Stoffe Methanol und Methylcyclohexan festgestellt. In allen Fällen blieb die Konzentration unterhalb der als gesundheitlich bedenklich eingestuften Grenzwerte.“

Der Unglücksort von oben – am 13. August, 17 Tage danach. Foto: Currenta

Feststoff- und Wischproben Sie wurden auf den Grundstücken von Anwohnern, von Autos, auf einem öffentlichen Spielplatz und einer Rasenfläche genommen. „Bei elf dieser 20 Feststoff- und Wischproben wurden geringe Konzentrationen von Dioxin und Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nachgewiesen. Mit Werten unter einem Nanogramm pro Quadratmeter sind diese Funde als gesundheitlich unbedenklich einzustufen“, ordnet Currenta ein. „Sieben Proben wurden gezielt auf Phosphorsäureester, die den Inhalten in Tank 3 zuzuordnen sind, untersucht. In keiner dieser Proben wurden Phosphorsäureester nachgewiesen.“

Das Lanuv hatte bei seinen Analysen keine bedenklichen Chemikalien-Rückstände gefunden. Currenta deutet das in Verbindung mit den eigenen Proben dahingehend, „dass die einzelnen Bestandteile der Chemikalien durch den unmittelbar nach der Explosion einsetzenden Brand fast vollständig zerstört oder durch die Thermik in größere Höhen getragen und dabei stark verdünnt wurden“. So hatte es auch das Lanuv gesagt.

Auch die Umweltorganisation Greenpeace hatte Proben genommen. In zwei waren erhöhte Dioxinkonzentrationen festgestellt worden. Ein breiteres Screening hatte keine zusätzlichen Schadstoffe festgestellt, hieß es. Allerdings ist Greenpeace mit den Analysen noch nicht durch. „Wir haben am Wochenenden noch einmal Proben genommen“, sagt Manfred Santen von Greenpeace. Hinweise auf chlorierte Kohlenwasserstoffe würden nun nochmal einer genauen Prüfung unterzogen. „Wir rechnen zum Ende der Woche mit Ergebnissen.“ Currenta, sagt Santen, sollte die Rußpartikel in Gärten dringend aufsammeln, „das sind teils doch relevante Konzentrationen“.