Fast zwei Jahre nach der Explosion in Leverkusen Currenta verbrennt wieder Klärschlamm

Der zweite Jahrestag der verheerenden Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig rückt am Horizont ins Blickfeld. Die Ereignisse am Morgen des 27. Juli 2021, als die Detonation vielen Leverkusenern durch Mark und Bein ging und eine riesige schwarze Wolke wie ein Damoklesschwert über der Stadt hing, wirken weiter nach. Sieben Tote und 31 Verletzte hat die Explosion im Tanklager der von Chempark-Manager Currenta betriebenen Sonderverbrennungsanlage gefordert. Eine Stadt trauerte. Die Staatsanwaltschaft Köln nahm Ermittlungen auf. Die dauern an, richten sich gegen vier nicht näher beschriebene Currenta-Mitarbeiter; gegen sie besteht der Verdacht „der fahrlässigen Tötung und des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“ (Staatsanwaltschaft) im Raum.