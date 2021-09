Nach Explosion in Leverkusen : Bürger fordern modernes Müllkraftwerk

Am 27. Juli hatte eine Explosion große Teile des Chempark-Entsorgungszentrums am Autobahnkreuz Leverkusen-West zerstört. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Behörden sollen den Wiederaufbau bei Currenta genau prüfen, hieß es bei einem Infoabend, zu dem Klimaliste und Umweltverband BUND eingeladen hatten.

Um die Explosion in der Sondermüllverbrennungsanlage von Currenta, deren Folgen und die Sorgen und Nöte der Anwohner ging es am Mittwoch im Forum auf der Informationsveranstaltung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Klimaliste. Aus einer lebhaften Diskussion wurde teilweise eine leicht hitzige Debatte, in der sich immer wieder das große Misstrauen gegenüber den Behörden und der Industrie zeigte. Einigen konnten sich die Teilnehmer aber auf eins: Für den Wiederaufbau braucht es eine neue Genehmigung.

„Mir ist damals an diesem Morgen die Kaffeetasse aus der Hand gefallen“, berichtete Frank Pathe. Gemeint ist die Explosion, die ganz Leverkusen erschütterte. Nun kämpfen Parteien, wie seine Klimaliste, gemeinsam mit Umweltverbänden um die Aufklärung. Denn sie sagen: Viele Frage sind weiterhin ungeklärt. Und: Der Anlagenaufbau, so er denn an gleicher Stelle erfolgen muss, muss an die neuen Regelungen und Gesetze angepasst werden.