Nach Explosion in Leverkusen : Drei weitere Tote im Chempark geborgen

Nach Explosion in Leverkusen

Leverkusen Nach der schweren Explosion in Leverkusen sind drei weitere Tote geborgen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus den Trümmern drei weitere Menschen tot geborgen. Nähere Auskünfte wollen die Behörden bis zur Identifizierung nicht bekannt geben.

Die gewaltige Explosion hatte sich am Dienstagmorgen in einer Müllverbrennungsanlage des Chemparks ereignet und ein Trümmerfeld hinterlassen. Am Dienstag waren bereits zwei Todesopfer gefunden worden. 31 Menschen wurden nach Angaben der Betreiberfirma Currenta verletzt.