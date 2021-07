Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum : Kaum noch Hoffnung, Vermisste lebend zu finden

Leverkusen Die Explosion im Tanklager des Currenta-Entsorgungszentrums beschäftigt weiterhin alle Beteiligten. Die Stadt Leverkusen hält die Warnung für die Bürger aufrecht. Currenta hat derweil kaum Hoffnung mehr, die fünf Vermissten noch lebend zu bergen.

Warnungen Bisher hat die Stadt die Warnung zum Verzehr von Gemüse aus dem eigenen Garten und weitere Warnhinweise (Spielgeräte- und Gartenmöbelnutzung....) noch nicht aufgehoben. Sie gilt vor allem für Bereiche, in denen Rußregen niedergegangen ist, also vor allem in Bürrig, in Bereichen von Küppersteg, Opladen, Lützenkirchen und Quettingen. Die Warnung werde aufgehoben, wenn das Landesumweltamt die Analyse der beim Unglück ausgetretenen Stoffe abgeschlossen habe, heißt es aus dem Rathaus. Gennen ergänzt: „Der Ruß sollte nicht in Kontakt mit der Haut kommen.“ Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt geht von „Dioxin,- PCB- und Furanverbindungen“ aus, die über die Rauchwolke in umliegende Wohngebiete getragen wurden. In welcher Konzentration dies tatsächlich geschehen sei, werde aber aktuell noch untersucht. Die Untersuchungen seien recht aufwendig.