Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum : Stadt hält Warnungen für Bürger aufrecht

Leverkusen Die Explosion im Tanklager des Currenta-Entsorgungszentrums Bürrig am Dienstagmorgen beschäftigt weiterhin alle Beteiligten. Um 14 Uhr informiert der Chempark-Betreiber über den aktuellen Sachstand.

Vermisstensuche Sie läuft am Brandort noch immer. Am Dienstagabend sprach Chemparkbetreiber Currenta von noch fünf Vermissten, nannte 31 Verletzte, fünf davon so schwer, dass sie intensivmedizinische behandelt werden mussten und müssen. Zwei Mitarbeiter konnten bis Dienstagabend nur nur noch tot geborgen werden. Um 14 Uhr will Currenta zum aktuellen Stand informieren.