Explosion im Chempark Leverkusen : Störfallexperte untersucht Sicherheitsmanagement in Bürrig

Störfallexperte untersucht Sicherheitsmanagement in Bürrig

Ein verheerendes Bild bot sich den Einsatzkräften nach der Explosion. Die Aufräumarbeiten dauerten über Monate an, die Untersuchungen zu dem Vorfall laufen noch. Foto: Currenta

Leverkusen Ein unabhängiges Gutachterteam um Störfallexperten Christian Jochum soll das Sicherheitsmanagementsystem in der Chempark-Verbrennungsanlage analysieren. Das spiele für eine künftige Wiederaufnahme des Betriebs, der seit dem Explosionsunglück im Juli geschlossen ist, eine wichtige Rolle, sagt die Bezirksregierung. Köln.

Von Ludmilla Hauser Der dritte Zwischenbericht des Sachverständigen zur Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum, ist da. Die Bezirksregierung Köln hatte die Untersuchung des Unglücks, das am 27. Juli sieben Menschenleben forderte, in die Wege geleitet. „Der dritte Zwischenbericht umfasst im Wesentlichen weitere Informationen zur Anlagentechnik und ergänzende Erkenntnisse aus den laufenden Untersuchungen“, meldet die Bezirksregierung.

Mittlerweile ist klar, dass „ein temperaturempfindlicher, zur Zersetzung neigender Abfall aus Dänemark zweimal bei der Sondermüllverbrennungsanlage Leverkusen zur Verbrennung angeliefert wurde“. Bei der ersten Lieferung sei der Abfall ohne Probleme über eine Sonderleitung – also ohne Zwischenstopp in einem fest installierten Tank – in die Verbrennung gegeben worden.