Nach Explosion in Leverkusen : Behörden erlauben Currenta Abwasser-Einleitung in den Rhein

Leverkusen Die Bezirksregierung erwartet „keine zusätzliche Belastung des Gewässers, wenn die Tankinhalte über die Kläranlage in den Rhein eingeleitet werden“.

Die Aufarbeitung des Explosionsunglücks in Bürrig Ende Juli 2021 geht weiter. Nun informiert die Bezirksregierung Köln zum Löschwasser-Verbleib: „Ein Teil des bei der Explosion in Abwassertanks zurückgehaltene Lösch- und Ereigniswassers wurde – je nach Höhe der Verunreinigung durch Abfallstoffe und Brandrückstände – verbrannt oder nach einer Vorbehandlung in einer speziellen Reinigungsanlage mit dem Abwasser aus dem Chempark über die Kläranlage entsorgt.“ Der übrige Teil werde noch „auf Schadwirkung untersucht, bevor über die weitere Behandlung entschieden wird“. Generell würden alle regulär aus den Chemiebetrieben kommenden, belasteten Abwässer überprüft und im Zweifelsfall in Tanks zwischengelagert.