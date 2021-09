Stadtverwaltung sorgt sich um die Sauberkeit : Nach der Flut weiter viel Müll auf Leverkusens Straßen

Leverkusen Die Flut ist vorüber. Doch wird weiterhin viel auch großformatiger Abfall auf Straßen und Plätzen der Stadt hinterlassen. Das hat die Stadt festgestellt. Wer Müll illegal entsorgt, muss mit Bußgeld bis zu 100.000 Euro rechnen.

Der städtische Abfallentsorger Avea und die Stadtverwaltung haben in den vergangenen Wochen, womöglich als eine späte Folge der Flutkatastrophe, eine deutliche Zunahme von illegalem Müll auf Straßen und Plätzen festgestellt. Oft seien es „auch große Mengen und nicht wie in der Vergangenheit vereinzelte Müllsäcke“ gewesen, berichtet die Stadt. Bauschutt, Sperrmüll, Altreifen und mehr würden einfach in Wendehämmern, auf Bürgersteigen, Parkplätzen oder öffentlichen Grünanlagen entsorgt.