Opladen Das Kostümparadies ist zurück

Zugegeben, es hätte in der Weihnachtsliederberieselung allüberall etwas merkwürdig geklungen, wenn an der Düsseldorfer Straße 18 bis 20 am Tag vor Heiligabend „Jo, jo, jo, mer sin immer noch do, do, do. Weil mer su schnell nit kapott jeiht“ aus Lautsprechern erklungen wäre. Der Kasalla-Karnevalshit aber passt. Die Leverkusener Filiale des Frechener Unternehmens hat an diesem Freitag vor den Festtagen wieder geöffnet – nach mehr als einem Jahr Zwangspause durch die Flutkatastrophe.