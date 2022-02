Störfallexperte stellt erste Untersuchungsergebnisse zu Currenta-Unglück vor : Explosion: Klare Bedingungen für Neustart

Gegenstand verschiedener Untersuchungen von Sachverständigen: die Verbrennungsanlage im Entsorgungszentrum Bürrig. Foto: Currenta

Leverkusen Störfallfachmann Christian Jochum stellte am Donnerstag Bürgern und Politik im Begleitkreis erste Ergebnisse seiner Untersuchung der Explosion im Entsorgungszentrum vor. Es ging vor allem um die Frage, unter welchen Bedingungen die Anlage teilweise wieder angefahren werden kann.

„Der derzeitige Stand der Gutachten und Untersuchungen eröffnet die Möglichkeit einer ersten Teilwiederinbetriebnahme“: So steht es in einer Präsentation, die Störfallexperte Christian Jochum am Donnerstagabend dem Begleitkreis zur Explosionskatastrophe Ende Juli im Currenta-Entsorgungszentrum Bürrig vorgestellt hat. Hinter diesem Satz steht eine deutliche Reihe von Bedingungen. So müssten für eine erste Teilinbetriebnahme dies ausgeschlossen sein:

• Selbstzersetzliche Abfälle Bedeutet im Umkehrschluss: Es müsste eine strikte Beschränkung auf thermisch stabile Abfälle geben.

Info Infoseite zum Begleitkreis Kritik Weil moniert wurde, dass der Begleitkreis nicht öffentlich tage richtete Jochum die Seite www.begleitkreis-buerrig.de mit Auftrag, Infos zum Stand „unserer Untersuchung und zu den hier vertretenen Organisationen“ ein. Um effektiv zu sein, werde es aber keine öffentlichen Sitzungen geben. Nachbarn, die sich in dem Kreis engagieren wollen, seien aber dazu eingeladen. Unglück Am 27. Juli kam es zur Explosion in einem Tank auf dem Areal, sieben Menschen starben, 31 wurden verletzt.

• Unzureichende Kenntnis der Abfälle Nur bekannte Abfälle von bekannten Kunden aus der Region sollen verarbeitet werden. Zudem schlägt das Team um Jochum zusätzliche Prüfungen der Abfälle vor dem Verbrennen vor. Auch das Anliefern falscher Abfälle soll ausgeschlossen werden, etwa durch Prüfungen im „6-Augen-Prinzip”.

• Mangelnde Überwachung etwa der Lagertemperatur. Heißt: Es sollen keine Abfälle aufs Gelände, die beheizt werden müssen.

• Unverträglichkeit mit (Rest-)Stoffen im Tank Sie soll dadurch vermieden werden, dass die angelieferten Stoffe nicht in Tanks gelagert werden.

• Technische Probleme an der Verbrennungsanlage. Sprich: Es soll Überprüfungen unter anderem durch den TÜV geben.

• Keinen ausreichenden Notfallmaßnahmen Laut Jochums Team bedarf unter anderem das Thema Hochspannungsleitung über dem Entsorgungszentrum nochmal einer Klärung. Bei der Explosion hatte sie erst abgeschaltet werden müssen. Das hatte Zeit in Anspruch genommen.

• Noch nicht eingeführte Regelungen im SMS Das Sicherheitsmangementsystem von Currenta (kurz SMS) soll durch den TÜV überprüft werden, schlägt Jochum vor. Der Fachmann sagt: „Nur wenn diese Bedingungen nachweisbar erfüllt sind, hält das Gutachterteam dies als ersten Schritt einer Wiederinbetriebnahme für verantwortbar.“

Der Störfallexperte ist mit seinem Team seit Dezember in dem Fall tätig, „im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Köln und dem Umweltministerium NRW hat Currenta zusätzlich zu den bereits angeordneten Begutachtungen eine unabhängige übergreifende sachverständige Bewertung des Sicherheitsmanagements der Sonderabfallverbrennungsanlage beauftragt“, erläutert er. Unter anderem soll er das Sicherheitsmanagement genau unter die Lupe nehmen. NRW-Umweltministerin Heinen-Esser hatte Jochum gebeten, auch bekannt gewordene ungefilterte Einleitung von kontaminiertem Wasser aus dem Explosionsvorfall in den Rhein zu überprüfen.

Noch steht das Team am Anfang. Klar sei mittlerweile: Die Lagerung eines Abfalls oberhalb seiner Zersetzungstemperatur gelte gesichert als primäre Ursache. Ob das Ganze noch durch Verunreinigungen im Lagertank, in dem es zur Explosion kam, beschleunigt wurde, werde noch geprüft. Während technische Mängel offenbar nicht vorlagen, untersuche die Staatsanwaltschaft aktuell, wie es zur falschen Lagerung des Abfalls gekommen sei. Ebenfalls noch in Prüfung: die Frage, warum eine Klappe in der Anlage undicht war, durch die über Monate kontaminiertes Wasser entweichen konnte. Und warum das SMS das nicht früher bemerkt hat.

Im nächsten Schritt werden nun die aufgestellten Bedingungen für eine Teilinbetriebnahme auf Realisierbarkeit geprüft. „Das Ergebnis wird dem Begleitkreis, der Bezirksregierung Köln und dem Umweltministerium NRW vorgestellt und danach als Bericht veröffentlicht werden“, kündigt Jochum an.