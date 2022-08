Umbau im Kreuz West : Rheinbrücke Leverkusen ist schon wieder frei

Die Leverkusener Rheinbrücke kann wieder befahren werden. Vor der Brücke sind schon die ersten Teile der neuen Querung zu sehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Köln Die A1-Rheinbrücke ist nach Umbauarbeiten im Kreuz Leverkusen-West schon seit Samstagabend in beide Richtungen wieder befahrbar. In Fahrtrichtung Dortmund war am Freitagabend eigentlich bis Montagfrüh gesperrt worden. Ab Wochenstart gibt es erneut Einschränkungen auf der A 1.

Bis Montagmorgen sollte die Sperrung zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Kreuz Leverkusen-West dauern. Nun ist sie seit dem späten Samstagabend schon wieder in beide Richtungen befahrbar, wie die Autobahn GmbH meldet.

Schon am vergangenen Wochenende hatte das Bund-Unternehmen die Brücke in Richtung Köln/Koblenz gesperrt – und war früher mit den Arbeiten fertig geworden: Am vergangenen Sonntag war die Rheinbrücke wieder nutzbar. Grund fürs zweimalige Dichtmachen: Die Verkehrsführung im Kreuz Leverkusen-West wurde im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Rheinbrücke geändert.

Wegen des Baus der neuen Brücke steht ab Montag, 22. August, schon die nächste Einschränkung auf der A1 an: Bis Freitag, 26. August, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr (Montag ab 10 Uhr, Freitag bis 14 Uhr) können Autofahrer an der Anschlussstelle Köln-Niehl nicht von der Industriestraße aus Fühlingen kommend auf die A 1 nach Koblenz und nicht von der A 1 aus Dortmund kommend auf die Industriestraße nach Niehl fahren. Umleitungen sind laut der Autobahn GmbH mit rotem Punkt ausgeschildert.

Dazu kommt: Auf der A 1 in Richtung Koblenz stehen in dieser Zeit im Bereich der Anschussstelle Köln-Niehl nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Am Donnerstag, 25. August, von 11 bis 13 Uhr nur eine. Die Autobahn GmbH Rheinland markiert an diesen Tagen die Fahrbahn.

