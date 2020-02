Wiesdorf : Nach Kontrolle: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Wiesdorf Am Samstagnachmittag haben Polizisten nach einer Verkehrskontrolle in Wiesdorf einen Autofahrer (24) vorläufig festgenommen.

Grund: Die Beamten hatten verschiedene strafrechtliche und ordnungswidrige Verstöße festgestellt, etwa Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verdacht des Diebstahls und der Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, zählt die Behörde auf. Der 24-Jährige ist polizeibekannt und hat auch einen festen Wohnsitz. Der Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es am Sonntag. Am Samstag war den Beamten gegen 18.15 Uhr das Auto des 24-Jährigen auf dem Willy-Brand-Ring aufgefallen, am angehängten Wohnwagen hatte er keine Kennzeichen und keine Beleuchtung. Auto und Wohnwagen waren nicht zugelassen, ein Drogentest verlief positiv, die Kennzeichen am Wagen waren gestohlen, außerdem hatte er scharfe Messer und einen Dolch dabei, nach erster Einschätzung der Behörde sind es verbotene Waffen.