Urteil gefällt Gericht erklärt Angreifer auf Obdachlosen für schuldunfähig

„Der Angeklagte wird freigesprochen“: Das war der erste Satz in dem Urteil der 17. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts. Das heißt aber nicht, dass er die Freiheit genießen kann. Denn im Strafprozess gegen einen 38-jährigen Leverkusener ordnete die Kammer die Unterbringung in einem psychologischen Krankenhaus an. Und da wird die Dauer der Maßnahme nicht bestimmt,