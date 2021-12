Leverkusener Chempark-Betreiber Currenta : Bezirksregierung schaltet nach Abwasser-Panne Staatsanwaltschaft ein

Die Müllverbrennungsanlage des Chemparks in Leverkusen-Bürrig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die von Chemparkbetreiber Currenta selbst eingeräumte Einleitung von schadhaftem Abwasser in den Rhein als Folge eines defekten Abwassertanks wird nun ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Bezirksregierung hat am Montag die Einschaltung der Ermittlungsbehörde angekündigt.

„Im Gegensatz zu der Einleitung nach der Explosion im Rahmen der Gefahrenabwehr ist diese ungenehmigte Einleitung nicht tolerierbar und muss entsprechend verfolgt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung.

Currenta hatte am Samstag zugegeben, über einen Zeitraum von fünf Monaten etwa 14 Prozent eines Gemisches aus Abwasser, Löschwasser und Havarie-Abwasser aus einem defekten Abwassertank in den Rhein geleitet zu haben. Eine Reinigung durch die Kläranlage sei erfolgt, nicht aber die zusätzliche Aktivkohlefilterung. Das hatte das Unternehmen entdeckt und bekannt gemacht. Ob es dadurch zu einer Schädigung des Gewässers gekommen ist, müsse durch unabhängige Untersuchungen festgestellt werden, schreibt die Bezirksregierung weiter. Dazu werde die Behörde in Ergänzung zu den Messungen des Landesumweltamts eine weitere Sachverständigenuntersuchung anordnen. Die Staatsanwaltschaft soll prüfen, ob der „Straftatbestand einer Schädigung des Gewässers erfüllt ist“. Zudem wird derzeit das Sicherheitsmanagementsystem von Currenta durch ein unabhängiges Expertenteam um den langjährigen Vorsitzenden der Kommission für Anlagensicherheit, Christian Jochum, überprüft. „Der bisherige Schwerpunkt Abfallmanagement muss nun um den Schwerpunkt Abwassermanagement erweitert werden“, heißt es weiter.