Polizei ermittelt zu „Black Out Challenge“ in Leverkusen : Mutprobe an Schule: Jugendliche würgen Mitschüler

Leverkusen-Opladen Mehrere Schüler sollen in einem Klassenraum einem Mitschüler bei einer „Black Out Challenge“ Mund und Nase zugehalten und ihn gewürgt haben. Offenbar mit dessen Einverständnis, berichtet die Polizei.

Nach einer gefährlichen Mutprobe am Berufskolleg in Opladen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Laut der Behörde sollen sich mehrere Schüler am Freitag vergangener Woche in einem Klassenraum an einer „Black Out Challenge“, also einer Mutprobe, in der es um das Erzeugen einer Ohnmacht geht, beteiligt und diese gefilmt haben, teilt die Polizei nun mit: „Ziel war es, einem 18-jährigen Schüler Mund und Nase zuzuhalten und ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen – mutmaßlich mit seinem Einverständnis.“