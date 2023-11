Leverkusener vor Gericht Mutmaßlicher Drogenboss leidet an Angststörungen

Im Dezember 2022 war dem Zoll und der Bundespolizei ein Schlag gegen mutmaßliche international operierende Drogenhändler gelungen. Seit einigen Wochen am Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank: Ein 47-jähriger Leverkusener und fünf Mitangeklagte von 42 bis 51 Jahre. Bei der Razzia im Dezember 2022 hatten 150 Einsatzkräfte verschiedener Zollbehörden sowie Spezialkräfte von Zollkriminalamt und Bundespolizei insgesamt 19 Objekte in NRW durchsucht, unter anderem auch in Leverkusen.