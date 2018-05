Leverkusen: Muslime kochen für Hilfsbedürftige

Info

Ahmadiyya-Muslime - aus Indien in die Welt

1889 wurde die Ahmadiyya-Gemeinde in Indien gegründet. Mit rund zehn Millionen Mitgliedern in 204 Ländern ist sie die weltweit größte islamische Gemeinschaft. Allerdings gehören ihre Mitglieder in islamische Staaten der Minderheit an. In Deutschland gibt es etwa 35000 Mitglieder. In Leverkusen sind es knapp 100.