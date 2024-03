Musikspektakel im Mai in Leverkusen 26 Kneipen, viele Bands, ein Festival

In insgesamt 26 Kneipen, Bars und Restaurants findet das Festival statt, das von jeder Menge Live-Musik in den Gaststätten begleitet wird. Die reicht von aktueller Chart-Mucke über Rock zu Folk und kölschen Tön. Im vergangenen Jahr waren es 22 teilnehmende Gastro-Unternehmer. Mit der Kneipe „Zur Quelle“ in Alkenrath, der „Kartel Bar“ in Opladen, dem „Shadow“ in Wiesdorf und dem Restaurant „Via Gusto“ in Schlebusch sind vier Neulinge dabei. Außerdem kommen das „Brauhaus" in Schlebusch und das „K1" in Wiesdorf zurück auf die Karte. Harenberg zieht an dieser Stelle gern den Vergleich mit anderen Städten, in denen das Unternehmen Kneipenfestivals veranstaltet. Die Anzahl der Bars sei in Leverkusen um eine Vielzahl höher. „Das zeigt, dass die Gastronomie in Leverkusen die Corona-Pandemie ganz gut verkraftet hat“, berichtet der Agentur-Chef, „das ist lange nicht selbstverständlich.“ Opladen und Wiesdorf sind mit je zehn Kneipen Spitzenreiter, dahinter kommt Schlebusch mit sechs.