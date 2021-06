Leverkusen: Polit-Diskussion um Festanstellung : Musikschule-Verträge: Droht jetzt ein Rechtsstreit?

Leverkusen Die Verträge für Honorarbeschäftigte der Musikschule, die in eine Festanstellung übernommen werden sollen, sorgen für Unmut. Der Kulturausschuss hat das Thema erstmal vertagt. Eine Ratsentscheidung soll es aber Ende Juni geben.

Auf Antrag der Klimaliste wurde nochmals diskutiert, die Abstimmung aber wegen Beratungsbedarf in den Finanzausschuss verschoben. Die Klimaliste wollte sichergestellt wissen, dass den bisherigen Honorarkräften unbefristete Tarifverträge entsprechend ihrer Qualifikation und mindestens im Umfang ihrer bisherigen Tätigkeit vorgelegt worden sind. Tatsächlich haben nämlich nicht alle Honorarkräfte wählen können, ob sie ihren Status behalten oder einen festen Beschäftigungsvertrag wünschen. Geringfügig Beschäftigten wurde kein Angebot gemacht, wie es aus dem Kreis der Betroffenen heißt. Sie werden auch künftig auf Honorarbasis beschäftigt – also ohne Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Außerdem sei keine Staffelung bei den Honoraren vorgesehen, bestätigte Dezernent Marc Adomat in der Sitzung. Für alle solle der gleiche Stundensatz gelten.