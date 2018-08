Musikmachen mit dem Ipad

Leverkusen Als moderne Jungkomponisten durften sich diese Woche Ferienkinder im Haus der Jugend ausprobieren. Profi-DJ Ferdinand Grätz (DJ Ferdinger) verwandelte das Jugendzentrum in ein improvisiertes Musikstudio und zauberte mit den Teilnehmern an iPads und Computer ein paar rhythmisch wohlklingenden Loops.

Ein ganzes Orchester im Taschenformat schlummert in den Tablets, mit denen Justin (10), Lena und Meliha (beide sieben Jahre alt) ganz selbstverständlich umgehen. Einen Klick da, den nächsten dort und schon haben die drei verschiedene Instrumente ausgewählt. Bei Justin erscheinen die Tasten eines Klaviers, Meliah hat sich eine Gitarre ausgesucht, deren Saiten auf dem Bildschirm zu sehen sind, und Lena trommelt mit den Fingern auf einem virtuellen Schlagzeug. Verbunden mit dem PC und einer Soundanlage, an der Grätz selbst sitzt, werden die ersten Tonspuren aufgenommen.

„Ein bisschen Übung braucht man dafür schon, und musikalisches Vorwissen wäre auch praktisch“, sagt der 30-jährige Musikproduzent. „Doch die Programme sind so gut, dass sie sehr intuitiv gesteuert werden, die Kids viel selbst entdecken und relativ schnell erste Erfolgserlebnisse haben.“ Unter seiner professionellen Anleitung, kommen die Kinder auch schnell dazu, einen ersten Loop, also eine wiederholte Klangfolge, fertig zu stellen.Lena und Meliah haben musikalische Vorerfahrung, erzählen die beiden siebenjährigen Mädchen. „Ich spiele Flöte und Gitarre“, sagt Meliah, Lena beherrscht Flöte und Trommel.

Das Jugendzentrum richtet über die Ferien noch verschiedene offene Angebote aus. Die letzten zwei Ferienwochen bleibt das Zentrum allerdings für eine kurze Sommerpause geschlossen. Ausblick: Am 29.September feiert NRW die Nacht der Jugendkultur und auch in Opladen wird es an diesem Abend viel zu entdecken geben. Graffiti-Workshops, Skate- und BMX-Contest sind unter anderem angedacht. Ein ausführliches Programm gibt es ab Ende August online unter www.nachtfrequenz.de.

Das ist auch das angestrebte Ziel von Ferdinand Grätz, erzählt der Profimusiker. „Ich möchte bei den Kindern Interesse und Passion für die Musik wecken, damit sie diese – in welche Richtung auch immer – weiterverfolgen.“ Er selbst studierte sieben Jahre lang Musik, zuerst in der Berufsschule, danach an der Kölner Musikhochschule mit dem Schwerpunkt elektronische Komposition und Musikproduktion. Heute tüftelt er als „Ferdinger“ im eigenen Musikstudio an Technotiteln, legt regelmäßig als DJ in Clubs auf und bietet Ferienprogramme im Haus der Jugend an.