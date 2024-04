Musiker übergeben Konzerterlös an Obdachlosenprojekt in Leverkusen Spenden und Zupacken für den „Kältegang“

Die Spendenübergabe lief nun auf dem Marktplatz in Wiesdorf kurz vor der Essensausgabe, die der Kältegang regelmäßig für Obdachlose in Wiesdorf organisiert. Nach der monetären gab es auch noch handfeste Unterstützung von den Musikern für die Ehrenamtler: „Wir haben noch beim Aufbau und der Essensausgabe an die Obdachlosen geholfen, was viel Spaß gemacht und uns vor Augen geführt hat, dass wir auf der Sonnenseite leben dürfen. Die Dankbarkeit der Menschen hat uns sehr bewegt“, schreibt „Blickfang“ auf seiner Facebook-Seite. „Der Kältegang Leverkusen macht eine tolle Arbeit, die professionelle Organisation dieser ehrenamtlich tätigen Menschen hat uns sehr beeindruckt, sie haben wirklich jede Unterstützung verdient.“