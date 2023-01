Schöne Schulstunden: Dirigentin Bar Avni “lehrt“ an Leverkusener Gymnasium Wenn es in der Rhythmusschule „groovt“

Der Aufwand war gering. Jeder bekam ein Paar Sticks in die Hand, Holzplatten und Stahlrohrgestelle der Einzeltische waren das Schlagwerk und natürlich alles, was jeder so mit sich trägt, das Instrumentarium der Bobypercussion: Körper, Hände, Finger und Füße. Die sind still zu halten und nicht über den Boden zu schlurfen, erinnerte die Percussionistin zwischendurch. „Das alles ist ein Ton, und wir brauchen nur die Töne, die gewollt sind.“ Insofern waren die zwei Schulvormittage auch eine Übung in Selbstbeherrschung und -kontrolle. Abgesehen von Kompetenzen wie Teamgeist, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit, die trainiert wurden. „Ensemble-Spiel ist eine Schule für das Leben“, sagte Avni hinterher.