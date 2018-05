Leverkusen: Musikalische Reise von Spanien nach Mexiko

Leverkusen Das Bayer Blasorchester spielt am Pfingstmontag im Erholungshaus. Das Motto lautet "Viva la Vida!".

Ein weiteres großes Plus: Der Eintritt zu den Konzerten war bislang frei, was die Sache allerdings schwer planbar machte. Man erlebte totale Überfüllung, so dass die Feuerwehr Zuhörer aus Sicherheitsgründen in das Foyer setzte und die Türen offen stehen ließ. Daraufhin ging man dazu über, abgezählte Platzkarten auszugeben. Dieses Jahr versucht der älteste Kulturverein mit Bayer-Kreuz eine neue Strategie und nimmt Eintritt. 15 Euro kostet die Karte, die ermäßigte zehn Euro. Jeder, der ein Ticket hat, sollte es sehr gut aufheben, denn das kann gegen eine Karte für das Herbstkonzert am 17. November (um 19.30 Uhr) eingetauscht werden. Für treue Besucher des Bayer Blasorchesters ändert sich also in der Summe nichts: Sie bekommen weiterhin ein Konzert pro Jahr kostenlos, wenn sie beide Termine besuchen.