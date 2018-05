Leverkusen : Musikalische Reise durch die Länder der Fußball-WM

Leverkusen Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nimmt der Leverkusener Kinder- und Jugendchor seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise. Unter der Leitung von Nicole Jers, Martin te Laak und Mirjam te Laak präsentieren die Mädchen und Jungen am Sonntag, 3. Juni, in der Friedenskirche in Schlebusch ihr Sommerkonzert mit dem Titel "Wir musizieren". Beginn des Konzertes ist um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr.

Die musikalische Reise geht durch viele der teilnehmenden WM-Länder. Und so bunt wie die Flaggen der verschiedenen Fußballnationen werden auch die Lieder sein, die die Chormitglieder singen. Von Australien bis Frankreich, von traditioneller Folklore bis zu modernen Pop-Liedern - das Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Nach dem Konzert sind die Zuhörer übrigens eingeladen, bei Kaffee und Waffeln noch ein wenig beisammen zu bleiben. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro (erm. sieben Euro) und können vorher telefonisch unter 0214 63924 bestellt werden oder per E-Mail an info@levkiju.de. Je nach Verfügbarkeit gibt es zum Termin auch noch Karten an der Abendkasse.

Sonntag 3. Juni, 16 Uhr, Friedenskirche, Merziger Staße.

(ena)