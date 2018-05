Leverkusen : Musik und Bewegung mit dem Tanzlehrer in Hitdorf

Leverkusen In Hitdorf wird weiter getanzt - unter fachkundiger Anleitung in der Gaststätte "Auf'm Lohr", wo seit Anfang Januar das ein oder andere Mal sonntags zum Seniorentanztee eingeladen wurde. Künftig soll es ein regelmäßiges Angebot werden, bei dem Hitdorfer Senioren sonntags von 15.30 bis 17 Uhr gemeinsam Kaffee trinken und/oder tanzen können. Tanzlehrer Josef Hupperich legt hier nicht nur gute Tanzmusik auf, sondern bringt den Senioren auch ein paar neue Tanzschritte bei. Das neue Angebot wird bereits gut angenommen. Stadteilmanager David R. Froessler, der im Auftrag des Dezernats für Planen und Bauen vor Ort den Stadterneuerungsprozess begleitet, erläutert: "Der Seniorentanztee wird aus Mitteln des Verfügungsfonds Leverkusen-Hitdorf finanziert, mit dem das Ziel verbunden ist, genau solche Projekte auf den Weg zu bringen, die das Leben in Hitdorf für alle Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen." Nächste Tanz-Tee-Termine sind am 27. Mai, 10. und 24. Juni. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Gaststätte Auf'm Lohr" , Hitdorfer Straße 264.

(mw)