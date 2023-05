Auf der Musicalbühne Die „Titanic“ legt im Leverkusener Forum ab

In der Inszenierung von Till Kleine-Möller werden neben Musicalstars von morgen auch zahlreiche renommierte Gäste aus der Musicalszene auf der Bühne stehen. Dazu zählt beispielsweise Dirk Weiler, der die Aufgabe von Kapitän Smith übernimmt. Steht er nicht vor Publikum, dann arbeitet er unter anderem als Regisseur und Choreograf mit Lehraufträgen in New York, am Brooklyn College und Hampstead Theatre in London oder an der Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschule in Leipzig. Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Susanna Panzner stand zuletzt bei „Kiss mit Kate“ auf der Bühne des Staatstheaters Augsburg. In „Titanic“ ist sie als Millionärsgattin Ida Straus zu sehen.