Diskussion um Morsbroich : Museumsverein beantragt Zusatz-Parkplatz für das Schloss

In der Debatte um die Zukunft von Schloss Morsbroich hat sich der Museumsverein erneut zu Wort gemeldet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In der aktuellen Diskussion um die Zukunft von Schloss Morsbroich hat sich jetzt der Museumsverein zurückgemeldet. Der Verein habe lediglich einen Arbeitsausschuss aufgelöst, aber „keineswegs ,die Brocken hingeschmissen’, wie es manche Medien verstanden wissen wollten“, heißt es in einem Schreiben an Oberbürgermeister Uwe Richrath.

Vielmehr sei der Verein weiterhin an der Umsetzung des Standortsicherungskonzepts für das Schloss interessiert.

Dabei hält der Museumsverein an seinem Vorschlag eines zusätzlichen Parkplatzes fest, dessen Kapazität er bereits von 100 auf 50 Stellplätze reduziert hatte. Diesen Vorschlag bringt er nun im Rahmen eines öffentlichen Beteiligungsverfahrens auch förmlich ein, mit der Maßgabe, die dafür nötige Gesamtfläche der Landschaftsschutzes zu reduzieren. Betroffen seien 1000 Quadratmeter „in der Verlängerung des Rettungsweges bzw. der Feuerwehrzufahrt“. Diese Fläche sei gekennzeichnet, „durch einen sich selbst überlassenen Bewuchs mit wenigen Bäumen, Sträuchern und Bodendeckern“. Die Wertigkeit dieser Vegetation, die für den Parkplatz abgeräumt werden müsste, sei nicht annähernd vergleichbar mit den am Parkplatz geplanten Neupflanzungen. Dafür vorgesehen seien „zehn Solitärbäume, 250 Meter umlaufende Hecke und 210 Quadratmeter Beete“.

Nachdem der Stadtrat das Vorhaben einer Parkpalette aus technischen und Kapazitätsgründen fallengelassen hatte, ist nun in einer Ratsvorlage von einem Mobilitätskonzept für das Schloss die Rede, das unter anderem alternative Verkehrsanbindungen wie Fahrräder und Nahverkehr fördern will. Solche Alternativen begrüßt auch der Verein, sie könnten aber allenfalls als Ergänzung zu einem weiteren Parkplatz gesehen werden.