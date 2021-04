Hickhack um Leverkusener Personalie : Morsbroich: Kapriolen um den neuen Museumsleiter

Leverkusen Der neue Leiter für das Museum Morsbroich ist zwar gefunden, offiziell benannt ist er noch nicht. „In Kürze“, so die städtische Pressestelle, soll es dazu Informationen geben, hieß es am Dienstag.

Doch am Tag nach dem Votum sollen sich zwei Mitglieder der Findungskommission schriftlich an den Oberbürgermeister gewendet haben, der in der Sache das letzte Wort hat. In dem Brief sollen sie Zweifel am Findungsablauf geäußert und gebeten haben, die Entscheidung nochmal zu überdenken. Oberbürgermeister Richrath soll daraufhin die Verwaltung beauftragt haben, die Findung formal zu überprüfen.