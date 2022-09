Konzerte in Leverkusener Kultkneipe : Mundharmonika-Virtuose im Topos

Wiesdorf Paul Lamb und seine King Snakes gehen mit neuer Live-CD auf Tournee. Die Band vertritt die guten alten Traditionen des Blues und verbindet dabei geschickt den akustischen US-amerikanischen Country- mit dem wummernden Chicago-Blues.

Die Kultkneipe „Topos“ öffent erneut ihre musikalische Schatztruhe und bietet besondere Livemusik an der Hauptstraße. Am Freitag, 16. September, 20 Uhr, ist „The Astray“ zu Gast (Eintritt: 7 und 9 Euro). Die Gruppe überwindet Genre-Grenzen. Neben Eigenkompositionen, werden aber auch Cover, unter anderem Green Day, gespielt. „Molto Piano by Marco Miliano“, steht am Samstag, 17. September, um 20 Uhr auf dem Programm (10 Euro). Molto Piano steht für Originalität, Eleganz und Kraft. Inspiriert von großen Songs, entführen die beiden Musiker ihr Publikum in eine neue Musikwelt. Mit Gefühl und Ausdruck interpretieren Marco Miliano (Gesang) und Olli Trommer (Piano) die aufwendig arrangierten Stücke. Der Sonntag, 18. September, 20 Uhr, gehört Paul Lamb & the King Snakes (18 Euro). Hochdekorierter Blues im Topos. Mundharmonika-Virtuose Paul Lamb und seine King Snakes gehen mit neuer Live-CD auf Tournee. Die Band vertritt die guten alten Traditionen des Blues und verbindet dabei geschickt den akustischen US-amerikanischen Country- mit dem wummernden Chicago-Blues, würzt es mit einer Prise des typisch britischen Bluesrocks sowie elektrisierenden Rhythm & Blues.