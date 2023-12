Spende für die Ukraine Müllwagen für Leverkusens Partnerstadt Nikopol

Wie aktuelle Berichte aus Nikopol zeigen, ist der Bedarf an humanitärer Unterstützung weiterhin groß. Olesya Schmidt, beim Blau-Gelben Kreuz für die Region Nikopol zuständig, berichtet: „Am 12.Dezember waren es 517 Tage, seit die Stadt Nikopol den ersten Beschuss der Invasionstruppen erlebt hat.“ Seitdem sei die Stadt rund um die Uhr den Angriffen ausgesetzt. „Allein in der Woche vom 4. bis 9. Dezember wurden eine Schule, eine Bibliothek, mehrere mehrstöckige Wohnhäuser und dutzende Privathäuser, Gas- und Stromleitungen bei Angriffen beschädigt oder zerstört.“ Für manche Bewohner sei der Beschuss zur Routine geworden, viele haben die Stadt deswegen auch verlassen“, berichtet Schmidt weiter. „Dennoch verbleiben in der Stadt noch sehr viele Bewohner, die ihrer Arbeit und ihrem Alltag nachgehen und damit die Stadt am Leben erhalten. Diese Menschen sind wie noch nie zuvor in dieser schwierigen Zeit auf jegliche Unterstützung angewiesen. Umso mehr wissen sie auch die ankommende Hilfe zu schätzen.“