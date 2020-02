Abfuhr verschiebt sich : Karnevalstage – Müll wird später abgefahren

Die Müllabfuhr kommt in der Rosenmontagswoche später. Foto: Mags

(RP) Die Leverkusener Abfallwirtschaft zollt den Narren in diesen Tagen Tribut. Während der jecken Tage verschieben sich die Abfuhrtermine, meldet der städtische Entsorgungsbetrieb Avea.

In der Rosenmontagswoche erfolgt die Abfuhr der Restmülltonnen, der Papiertonnen und der Gelben Säcke jeweils einen Wochentag später als an dem gewohnten Abfuhrtag. In den Abfuhrplänen sind diese Terminverschiebungen bereits berücksichtigt.