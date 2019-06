Hohe Gebühren : Müll: Grüne wollen Leistungsvergleich

Schlechtes Abschneiden bei Gebührenvergleich: Die Stadt soll besser aufklären.

Stadtrat Zu einer Mammutsitzung kommen die Ratsvertreter am Montag, 1. Juli, zusammen. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung, Stand Freitagnachmittag, sind mehr als 50 Punkte vermerkt. Unter anderem geht es auch um Tempokontrollen in Leverkusen und die Parkplatzfrage am Schloss Morsbroich. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im Ratssaal im Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz 1, 5 . OG.

Wenn nicht über Bundeslandgrenzen hinweg, dann doch innerhalb NRWs müsse ein Vergleich zwischen Leverkusen und anderen Städten möglich sein, meinen die Grünen. Sie fordern einen Vergleich zwischen Leverkusen, Bergisch Gladbach und Bonn. Konkret heißt es in dem Antrag: „Die Verwaltung erstellt einen detaillierten Vergleich zwischen den Leistungen der Müllabfuhr in Leverkusen, Bergisch Gladbach und Bonn.“ Roswitha Arnold und Stefan Baake begründen: Der extrem hohe Unterschied in den Müllgebühren zwischen Leverkusen und allen anderen Kommunen, auch denen mit umfangreichem Serviceangebot, sei durch die von der Stadt gelieferten Erklärungen nicht komplett nachvollziehbar. „Wenn ein Thema so hochgezogen wird, muss das in der Politik diskutiert werden. Sowas ist Wasser auf die Mühlen von Leuten, die Leverkusen schlecht reden“, sagte Baake im Finanzausschuss.“ In Bergisch Gladbach werde der Müll auch von der Avea entsorgt, eigne sich so zum Vergleich, Bonn liege trotz viel Service beim Preis weit unten. Erhard Schoofs (Bürgerliste): „So einen Antrag auf Prüfung haben wir schon vor drei Jahren gestellt, aber keine Aufklärung bekommen. Das scheint nicht gewünscht, weil Leverkusen überall teuer ist, etwa auch bei der Grundsteuer.“ Er wirft der Stadt ein „marzialisches Ausnutzen der städtischen Töchter“ vor. Die Avea ist Tochterfirma der Stadt.