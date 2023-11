Aktionstag im Klinikum Leverkusen „Movember“ – wie Männer gesund bleiben

Im Foyer des Klinikums, in dem sich Kameraleute, Reporter und Klinikmitarbeiter um den OP-Roboter drängen, spricht Porres, Direktor der Klinik für Urologie, am Mittwoch von „einem wichtigen Moment“ – „wir Männer haben gegenüber den Frauen einiges aufzuholen“. Es geht ihm um das Thema Vorsorge. So etwa bei Hoden- und bei Prostata-Krebs. Während der Hodenkrebs vermehrt auch schon in jüngeren Jahren (20 bis 30) auftritt, ist Prostatakrebs eher ein Problem der ab Mitte-40-Jährigen. Früh erkannt, sei Hodenkrebs gut heilbar, sagt Porres. Die regelmäßige Tastuntersuchung, die Männer selbst vornehmen können, und die Konsultation des Haus- oder Facharztes bei Verdacht seien geeignet, den Krebs rechtzeitig zu erkennen und dann gezielt und wirkungsvoll zu bekämpfen.