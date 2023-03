Junger Motorradfahrer aus Leverkusen 18-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße L58 in Höhe Sporrenberger Mühle aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde er in die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert.