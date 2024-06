Premierenfieber am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Leverkusen „Momo“ holt in Schlebusch gestohlene Zeit zurück

Bei der Generalprobe im etwas kleineren Kellertheater der Schule, das eher den Charakter einer Studiobühne hat, wurden erstmals alle Komponenten zusammengefügt, die letztlich die Wirkung einer solchen Aufführung ausmachen. Da ist es natürlich wichtig, dass sich alle beteiligten Akteure als Team empfinden und nicht nur ihre eigenen Texte beherrschen, sondern auch wissen, wie man mit unvorhergesehenen Situationen umgeht. Oberstes Bühnengebot ist eben – neben deutlicher Sprache, Lebendigkeit und sinnvoller Mimik – „the show must go on“. Sonst ist die Spannung weg, die Aufmerksamkeit der Zuschauer geht verloren. Also: in der Rolle bleiben und weitermachen, egal was passiert. Darauf schwor Laura Clark ihre junge, hochmotivierte Truppe noch einmal ein.