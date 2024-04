Leverkusenerin Cathrin Faber (43) Als Mutter und Model erfolgreich auf dem Catwalk

In der Welt der Mode und des Glamours gibt es Geschichten, die selbst die kühnsten Träume übertreffen können. Eine solche Geschichte ist die von Cathrin Faber, einer 43-jährigen Mutter aus Leverkusen, die sich inmitten von über 300 Bewerbern einen Platz unter den Top Ten eines renommierten Wettbewerbs der „First Model“-Agentur erkämpft hat. Diese wiederum ist bekannt für ihr breites Spektrum an Dienstleistungen in der Modelbranche. Nun hofft die gebürtige Leverkusenerin darauf, dass diese Anerkennung der erste Schritt zu weiteren aufregenden Aufträgen ist. Ihr Ziel ist es, das Cover des Kataloges zu schmücken und damit ihre Modelkarriere auf das nächste Level zu heben. Die Entscheidung fällt am 20. April.