Eröffnung in Leverkusen-Wiesdorf steht noch aus Modehaus aachener: Haftbefehl gegen Geschäftsführer

In dem Verfahren soll sich der Unternehmer wohl zu einer falschen eidesstattlichen Versicherung 2020 äußern. Er soll unter anderem offenbar an offizieller Stelle falsche Angaben zu seinem Einkommen gemacht haben. Laut Bild soll sich Goebel im Dezember bei einem weiteren Gerichtstermin in einem anderen Verfahren beim Amtsbericht Dortmund zu Vorwürfen gegen ihn äußern.