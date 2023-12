Platz drei für On-Demand-Verkehr in Leverkusen Mobilitätspreis für die Wupsi

Der On-Demand-Verkehr der Wupsi startete im Dezember 2022 in Teilen von Leverkusen und Odenthal. Das App-gesteuerte System holt Fahrgäste innerhalb eines Bedienbereiches dort ab, wo sie sich befinden und koordiniert Fahrziele mit anderen Nutzern. Im August 2023 wurde das Angebot erweitert und umfasst neben weiteren Stadtteilen von Leverkusen nun auch Dabringhausen in Wermelskirchen und Bechen in Kürten. Die Passagierzahlen sind dabei stetig angestiegen, insgesamt haben schon über 120.000 Passagiere das Angebot