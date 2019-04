Neuer Termin : Mobilität – was wollen die Bürger?

Leverkusen Stadtverwaltung sucht Ideen und Anregungen. Treffen am 13. Mai in Opladen.

(RP) Die Stadt Leverkusen stellt derzeit das Mobilitätskonzept 2030+ auf. Am Montag, 13. Mai, findet dazu um 18 Uhr eine zweite Bürgerveranstaltung im Verwaltungsgebäude Goetheplatz (Sitzungssaal, 1. OG) in Opladen statt.

Im Herbst vergangenen Jahres brachten sich bereits viele Bürger in verschiedenen Formaten in die Entwicklung des kommunalen Mobilitätskonzeptes ein. Es gab etwa Planungsspaziergänge, Online-Ideenmelder, Bürgerforum und Planungsradtour. Dabei stand zunächst die Stärken- und Schwächen-Analyse als erster Arbeitsschritt des Mobilitätskonzeptes im Vordergrund. Deutlich wurde in den zahlreichen Anregungen und Hinweisen, dass sich viele bessere Alternativen zum Auto wünschen – insbesondere zum Bus- und Bahnverkehr sowie zum Fahrradverkehr wurden Handlungsbedarfe aufgezeigt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.