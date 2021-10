Corona in Leverkusen : Mobile Impfaktion auf Aldi-Parkplatz in Küppersteg

Mobile Impfaktion auf Aldi-Parkplatz in Küppersteg

Corona in Leverkusen

Am Samstag, 16. Oktober, soll es eine mobile Impfstation af dem Aldi-Parkplatz in Küppersteg geben. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Leverkusen Der Inzidenzwert geht nur langsam zurück. Mit einer mobilen Impfaktion in Küppersteg will die Stadt die Impfquote weiter erhöhen.

Kliniken Das Klinikum meldet sechs Corona-Fälle. Davon befinden sich zwei auf der Intensivstation. Im Remigius-Krankenhaus sind zwei Covid-19-Patienten in Behandlung. Einer davon ist intensivpflichtig.

Am 16. Oktober macht das mobile Impfteam von 11 bis 16 Uhr Station auf dem Aldi Süd Parkplatz in Küppersteg (Overfeldweg 7). Es bietet den mRNA-Impfstoff von BioNTech und die Einmalimpfung von Johnson & Johnson an. Ein Termin ist nicht nötig. Personalausweis und, wenn vorhanden, Impfpass, sind erforderlich. Die Zweitimpfung mit BioNTech findet rund vier Wochen später bei Hausärzten oder einer Schwerpunktpraxis statt.