Brustkrebsvorsorge in Leverkusen Früherkennung mit dem Mammobil

Das Mammobil steht noch bis zum 4. Juli erstmals in Leverkusen. In der mobilen Praxis zur Brustkrebsfrüherkennung an der Marie-Curie-Straße 11 können Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren kostenlos am bundesweiten Mammographie-Screening-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs teilnehmen. „Die Mammographie, eine Röntgenuntersuchung der Brust, kann Brustkrebs in einem frühen Stadium entdecken und so die Heilungschancen verbessern“, betont Christina Barduna, Leiterin der Brustdiagnostik 360° und verantwortliche Ärztin. „Kein anderes Programm zur Früherkennung ist auch nur annähernd so gut organisiert und hochwertig wie das Mammographie-Screening.” Der Standort des Mammobils befindet sich in der Marie-Curie-Straße in Manfort, direkt neben der Firmenzentrale des Gesundheitsdienstleisters Med 360°. Die mobile Screening-Einheit unterstützt vorübergehend die Brustdiagnostik 360° im Gesundheitshaus in Leverkusen. Dort finden parallel ebenfalls Untersuchungen im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms statt. „Von den zusätzlichen Kapazitäten profitieren nicht nur Frauen aus Leverkusen, sondern auch aus Monheim und Langenfeld“, heißt es weiter.