Lützenkirchen : Mitsingkonzert – Karnevalslieder sind der Hit

Auch diese Damen hatten viel Spaß und stimmten in den Chor beim Mitsingkonzert mit ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das Pfarrheim St. Maurinus in Lützenkirchen füllt sich langsam an diesem regnerischen Samstagabend. Der Anlass: das sechste Mitsingkonzert des Männerchors MGV Lützenkirchen. „Wir sind jedes Mal aufs Neue aufgeregt, wenn wir auf der Bühne stehen“, sagt der Sänger Manfred Luxem, der nicht nur im Chor, sondern später auch als Solist auf der Bühnen stehen wird.

Im vergangenen Jahr hat sich der Männerchor mit der Auswahl der Lieder für diesen Abend beschäftigt. „Wir müssen erst testen, welche Songs funktionieren“, sagt die Chorleiterin Kathrin Mantke. Manche Songs werden in der originalen Version von Frauen gesungen und seien zu hoch für die Männerstimmen. Andere Lieder hätten keine schöne Hintergrundmusik und würden deshalb für das Mitsingkonzert rausfallen.

Das Mitsingkonzert ist in drei Teile gegliedert. Angefangen wird mit Schlagern, am Ende werden gemeinsam Karnevalslieder geschmettert, unter anderem von den Bläck Fööss. „Die Schlager sind bei den letzten Konzerten besonders gut beim Publikum angekommen“, sagt Rheinhold Thull, zweiter Vorsitzende. „Ich freue mich sehr darauf mitzusingen“, sagt Claudia Stiebing aus dem Publikum. Auch viele der anderen Gäste sind schon seit dem ersten Mitsingkonzert vor sechs Jahren dabei. „Wir sind selber Mitglieder in einem Chor und singen einfach gerne“, ist sich ein Ehepaar einig.