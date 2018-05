Leverkusen: Mitgliederversammlung des TSV Bayer 04

Am Montag, 28. Mai, findet die Mitgliederversammlung des TSV Bayer 04 Leverkusen statt. TSV-Vorsitzender Klaus Beck wird die Versammlung um 19 Uhr eröffnen. Nach der Begrüßung folgen dann die Ehrungen erfolgreicher Sportler sowie von Mitgliedern, die sich in den vergangenen Jahren um den Verein verdient gemacht haben. Als weitere Tagesordnungspunkte stehen unter anderem die Jahresberichte sowie die Entlastung des Vorstands an. Wahlen werden in diesem Jahr nicht durchgeführt. Die Mitgliederversammlung findet in der Herbert-Grünewald-Halle 9 der Kurt-Rieß-Sportanlagen an der Marienburger Straße 4 statt.