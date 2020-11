Ahmadiyya Muslim Gemeinde Leverkusen : Lebensmittel für Bedürftige

Leverkusen Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Leverkusen spenden das Essen an die Caritas, wenn die geplante Kochaktion schon nicht stattfinden kann.

Eigentlich war geplant, wie in den vergangenen Jahren für die Hilfsbedürftigen zu kochen. „Ein Mal wollten so viele mithelfen, dass gar nicht alle in die Küche gepasst haben“, erinnert sich Mahmood. Doch die Corona-Pandemie zwingt die gläubigen Muslime zu einer Alternative. Deshalb bringen sie kurzerhand die Lebensmittel vorbei. Denn helfen wollen sie auch in schwierigen Zeiten – besonders dann.