Mehr als 3000 Verbesserungsvorschläge eingereicht : Mitarbeiter-Ideen bringen Currenta 2,2 Mio.

Leverkusen Mehr als 3000 Vorschläge gingen ein – 1710 sind realisiert worden. Viele im Arbeits- und Umweltschutz.

Peter Völkerath ist ein Mann der Tat. Er ist verantwortlich für Verfahrens- und Anlagensicherheit bei Chemparkbetreiber Currenta und hat sich intensiv das Thema Blitzschutzkonzepte vorgeknöpft. Gehört ja zu seinem Job, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil der Anlagensicherheit. So werden Gebäude nach einer von einer Fachfirma festgelegten Norm in Blitzschutzklassen eingestuft. Völkerath hat ein bisschen genauer hingeschaut und festgestellt: Für die Gebäude von Currenta sind immer wieder andere Klassen festgelegt worden – in den meisten Fällen aber die Blitzschutzklasse 1. Er studierte die Richtlinien und stellte fest, „dass unser Konzept firmenübergreifend vereinfacht werden kann“. Die Blitzschutzanlagen waren teils überdimensioniert. Peter Völkerath bemerkte: Für Currenta-Gebäude reicht die Blitzschutzklasse 2. Er machte sich daran, ein Currenta-weites neues Konzept zu erstellen. „An einigen Stellen wurden Gebäude nachgerüstet, meistens konnten aber vorhandene und nicht notwendige Blitzableiter abgebaut werden“, berichtet Currenta und setzt eine beeindruckende Zahl hintendran: Durch Völkeraths neues Konzept spart das Unternehmen jährlich Installations-, Prüf- und Instandhaltungskosten in Höhe von rund 45.500 Euro.