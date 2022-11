Übung mit der Polizei in Leverkusen Mit Rollator: Vorsicht an der Bordsteinkante

„Prüfung geschafft!“, ruft Maria glücklich. Die 90-Jährige lacht, schiebt ihren Rollator am Parcours entlang, der für die Seniorengefährte in Schlebusch aufgebaut ist, und benötigt dann erstmal eine kleine Pause. Sie ist, wie so viele Senioren, im Alltag auf ihre rollende Gehhilfe angewiesen. Die Polizei jedoch registriert häufig ältere Menschen, die im Umgang mit ihren Rollatoren unsicher und damit eine Gefahr für sich und andere sind. Daher bietet die Abteilung Verkehrsunfallprävention ein monatliches Rollator-Training in den Innenstädten an.