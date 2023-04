Angebote des Opladener Geschichtsvereins Mit dem OGV die Goldenen Zwanziger anders entdecken

Als die Goldenen Zwanzigerjahre ging die Epoche in die Geschichte ein. War es eine Zeit des Aufbruchs oder der Krise oder bloß die Etappe auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg? Mit der Geschichte der sogenannten Zwischenkriegszeit (1918–1939) im Rheinland, insbesondere in Jülich und Leverkusen, und ihrer Deutung haben sich die Teilnehmer des „Stadträume“-Projekts seit 2020 intensiv auseinandergesetzt.