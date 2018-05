Leverkusen: Mit "Jekiss" ist Singen kinderleicht

Leverkusen Mit den Liedern "Jedes Kind kann singen, deshalb lass deine Stimme erklingen" und "Singen macht Spaß, Singen ist gut" begrüßten in dieser Woche mehr als 600 Kinder die Besucher des Forums.

"Ein wirklich schönes Konzert", sagte Dinah Röder, deren Tochter zum ersten Mal bei einem großen Jekiss-Konzert dabei war. "Die Kinder haben ganz offensichtlich viel Spaß gehabt. Auf so einer riesigen Bühne steht man ja auch nicht oft. Das ist dann auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, vor so einem großen Publikum zu singen."

"Jekiss - Jedem Kind seine Stimme" ist ein Leverkusener Singprogramm, das 2010 von der Musikschule Leverkusen gegründet wurde und mittlerweile an 15 verschiedenen Grundschulen im Stadtgebiet angeboten wird. "Alle zwei Jahre wollen wir den Kindern dann die Möglichkeit bieten, den Eltern und Freunden zu präsentieren, was sie musikalisch bereits gelernt haben. So hat in der Regel jedes Kind zwei große Auftritte während seiner Grundschulzeit", erklärt der stellvertretende Musikschulleiter Matthias Fromageot.