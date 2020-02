Amtsgericht : Schülerin ist reumütig – Verfahren wird eingestellt

Leverkusen Eine junge Frau steht zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht. Sie muss gleich zu Beginn der Verhandlung weinen, ihr ist die Situation merklich unangenehm, sie versucht, die Tränen wegzuwischen und zu lächeln.

Die süße Backware, in die Marihuana eingearbeitet war, hatte die Schülerin besorgt. Kurz vor der Abreise aßen die fünf Freunde die Kekse, die ihre Wirkung nicht verfehlen sollten. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte die Angeklagte. Sie habe sich damals bereit erklärt, die Kekse zu besorgen. Die Aktion sei abgesprochen und von allen Beteiligten gewollt gewesen. Sie hatten die Wirkung der Droge einmal ausprobieren wollen. Der Spaß aber war schnell vorbei: eine Freundin der Beschuldigten verlor offenbar das Bewusstsein. „Sie ist wie eine Schwester für mich. Das war schlimm, sie auf dem Boden liegen zu sehen“, berichtete die 19-Jährige. Sie habe sich nicht mehr bewegt.

Die fünf Freunde mussten am Tag der An- gleich wieder die Abreise antreten. Für sie fiel der Skiurlaub aus. Die Schulleitung des Geschwister-Scholl-Berufskolleg sah davon ab, die betroffenen Schüler der Schule zu verweisen. Die Angeklagte, so sagt sie selbst, sei in der Schule bekannt, Sprecherin ihrer Klasse, wolle ihr Abitur machen und danach studieren. So kam das junge Mädchen noch mal mit dem Schreck davon. Gerade als der Brief von Amtswegen zu Hause eintrudelte, habe sich bei ihr die Angst breit gemacht, sagt sie. Unerträglich aber sei die Ohnmacht ihrer Freundin gewesen, und eine weitere Sache: „Das Schlimmste war die Enttäuschung von meinen Eltern“, bedauert der Teenager. Vater und Mutter verfolgten die Verhandlung aus den Zuschauerreihen.